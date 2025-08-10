Ancora un incidente mortale sulla Ragusa – Catania

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 514 ”di Chiaramonte” a Licodia Eubea (Catania). Il traffico è bloccato. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto e la dinamica è in corso di accertamento. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile.



© Riproduzione riservata