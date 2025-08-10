L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Ancora un incidente mortale sulla Ragusa – Catania
10 Ago 2025 20:39
Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 514 ”di Chiaramonte” a Licodia Eubea (Catania). Il traffico è bloccato. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto e la dinamica è in corso di accertamento. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile.
