Ancora un incidente in via Troisi a Vittoria: la strada maledetta, residenti preoccupati

VITTORIA – Ancora un incidente in via Troisi, strada ormai al centro delle preoccupazioni dei residenti per la frequenza e la gravità degli episodi. L’ultimo episodio ha nuovamente messo in luce i rischi legati all’eccessiva velocità e alla guida pericolosa che caratterizzano questa zona urbana.

Negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale aveva provveduto all’installazione di nuovi dissuasori di velocità nell’ambito della revisione del piano del traffico. Tuttavia, i risultati appaiono limitati: la situazione, nonostante gli interventi, non sembra essere migliorata in modo significativo. I cittadini segnalano la presenza di automobilisti e motociclisti che spesso ignorano i limiti di velocità, talvolta esibendosi in manovre spericolate, come le cosiddette “impennate” senza casco, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri.

I residenti del quartiere denunciano uno stato di costante allerta: “Ogni giorno attraversare questa strada è un rischio”, raccontano alcuni abitanti, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per garantire la sicurezza.

A commentare l’accaduto è il consigliere comunale Giuseppe Scuderi: “L’ennesimo incidente verificatosi in via Troisi è l’ulteriore conferma di una situazione che non può più essere tollerata. È inaccettabile che una strada urbana sia trasformata in una pista da autodromo da parte di automobilisti e motociclisti irresponsabili, mettendo a repentaglio la sicurezza di chi quotidianamente vive e attraversa questa zona. Questi interventi da soli non bastano se non accompagnati da un efficace controllo repressivo. I residenti sono esasperati, vivono con la costante paura che l’ennesima corsa spericolata possa avere conseguenze tragiche. È necessario un piano straordinario di sicurezza che contempli pattugliamenti costanti e sanzioni severe per i trasgressori. Solo così potremo restituire tranquillità ai cittadini di via Troisi e dell’intero quartiere”.

