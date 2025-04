Ancora auto in fiamme a Vittoria

di Francesca Cabibbo – Auto in fiamme nella notte a Vittoria. L’episodio è di natura dolosa. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona dell’ex campo di concentramento, che ospita a novembre la Nuova Fiera Emaia, mostrano con chiarezza un giovane che si avvicina alla vettura e, dopo aver sostato qualche istante davanti al cofano, si allontana. Poco dopo la vettura prende fuoco. Certamente il giovane ha utilizzato del liquido o materiale infiammabile.

L’auto è andata distrutta. Annerite anche le pareti di un’abitazione vicina, in via Pippo Longobardo, nella zona a tutti nota come “Emaia”, alla periferia della città in direzione di Scoglitti e Santa Croce Camerina. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che conducono le indagini, insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Si sta cercando di individuare il giovane incendiario, che però nel video si vede solo di spalle. Indossa delle robuste scarpe da tennis bianche e nere, dei jeans grigi, un giubbotto di colore scuro. foto tratta da Lasicilia.it

[image: image.png]



