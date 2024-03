Ancora abbandono indiscriminato di rifiuti a Modica, stavolta con un camion: denunciate due persone

Due persone sono state denunciate a Modica per abbandono incontrollato di rifiuti. L’episodio si è verificato in via Sorda Scicli, nella zona della Vanella 47. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato due persone che, a bordo di un autocarro Iveco, hanno abbandonato diversi sacchi di plastica contenenti rifiuti urbani e rifiuti ingombranti speciali.

LE INDAGINI



Dalle indagini è emerso che l’autocarro apparteneva a una società con sede nel cosentino, la quale svolge attività commerciale a Modica. La Polizia Locale ha quindi delegato le indagini alla polizia locale del comune calabrese per interrogare il titolare della ditta.

Successivamente, è stato identificato il conducente dell’autocarro e il passeggero, entrambi stranieri residenti rispettivamente in Emilia Romagna e in Calabria, di 31 e 47 anni. Il mezzo è stato sequestrato.

