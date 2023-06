Anche tentativo di violenza sessuale nell’aggressione di Comiso alla commerciante

Tentata violenza sessuale in un negozio di Comiso. Un uomo, pare un immigrato, è entrato nel negozio gestito da una donna, in uno dei quartieri cittadini. L’uomo è entrato poco prima dell’orario di chiusura, quando era appena uscito l’ultimo cliente. Una volta all’interno, ha chiuso la porta ed ha iniziato a denudarsi. La donna ha reagito tentando di mandarlo via. In suo aiuto è intervenuto il marito che si trovava poco distante. Sono intervenute anche altre persone. Ne è nata una colluttazione. La donna e il marito sono stati medicati in ospedale a Vittoria dove sono stati trasportati da alcuni presenti.

Le indagini sono condotte dalla Polizia che ha confermato l’aggressione e la colluttazione ma non ha fornito particolari sull’accaduto. Pare comunque che l’aggressore sia stato fermato e condotto in carcere.