Anche Marina di Modica issa, per il quinto anno, la Bandiera Blu. L’estate modicana è iniziata!

La stagione estiva a Marina di Modica e Maganuco parte sotto il segno della qualità ambientale. Sabato scorso, in piazza Mediterraneo, si è svolta la cerimonia ufficiale per l’innalzamento della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale che anche quest’anno premia le spiagge modicane per l’eccellenza dei servizi, la sostenibilità ambientale e la sicurezza.

È il quinto anno consecutivo che la Bandiera Blu sventola sulle coste modicane, e l’amministrazione comunale lo considera non solo un traguardo, ma un impegno da rinnovare ogni giorno.

Oltre il simbolo: un lavoro quotidiano per l’eccellenza

L’amministrazione ha lavorato in modo sinergico per garantire non solo gli standard richiesti dal riconoscimento, ma anche una serie di servizi aggiuntivi: monitoraggio costante delle acque marine per garantirne la salubrità, aree smoking free sulle spiagge, potenziamento dei corner per la raccolta differenziata, sgambatoi per cani, in prossimità della spiaggia, accessi facilitati per i disabili, con passerelle e strutture rinnovate, docce e spogliatoi pienamente funzionanti

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’ingresso da via del Laghetto, dove la passerella attraversa un tratto di natura incontaminata per arrivare direttamente in spiaggia: un gesto concreto di rispetto per l’ambiente e per l’esperienza dei cittadini.

LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE SAMUELE CANNIZZARO

Samuele Cannizzaro, Assessore all’Ecologia: “La Bandiera Blu sulle nostre spiagge,

la cerimonia che ne ha segnato la presenza in piazza Mediterraneo sabato scorso, ha dato il

via alla stagione estiva nelle località balneari di Marina di Modica e Maganuco. Averla

issata per il quinto anno di fila, significa avere confermato tutti gli indicatori che fanno di

questo simbolo l’esempio di spiagge pulite, rispettose dell’ecosistema, dotate di servizi

all’altezza, fruibili a tutti e sostenibili nell’accezione più ampia del termine. Sabato,

abbiamo sincerato un momento importante che ha confermato la grande attenzione di

tutta la nostra Amministrazione per un riconoscimento il cui valore va al di là del protocollo

perché vuol dire monitorare giorno dopo giorno il rispetto di tutti quelli che sono gli

standard qualitativi che servono per essere una ‘spiaggia Bandiera Blu’.

Modica, anche questa estate, con un lavoro sinergico che ha visto gli assessori e gli

uffici preposti non lesinare energie, ha osservato gli adempimenti richiesti ed è andata oltre

impegnandosi a garantire anche altri piccoli servizi. In questo senso va letta l’analisi

costante dello stato di salute delle acque del nostro mare per monitorarne la salubrità e

intervenire su ogni segnalazione che ci arriva dai bagnanti.

