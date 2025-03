Anche in corso Umberto a Scicli la panchina lilla

La campagna di sensibilizzazione iniziata nello scorso mese di novembre, precisamente il 20 di quel mese, si è conclusa sabato scorso con una tappa in corso Umberto dove è stata installata, per iniziativa del locale club Kiwanis in occasione della giornata del “Fiocchetto Lilla”, una panchina lilla.

E’ stata la fase susseguente a quella con le scuole della città dove sono stati dedicati diversi momenti legati alla informazione ed alla prevenzione dell’anoressia e bulimia con incontri informativi e le consegne delle targhe riportanti il numero verde gratuito dedicato a questi disturbi alimentari. Alla cerimonia della “panchina lilla” è stata presente l’Amministrazione comunale con il sindaco Mario Marino e gli assessori Gianni Falla, Giuseppe Mariotta e Cettina Portelli.

Presenti i soci kiwaniani del club service ed i ragazzi del gruppo Scout della città. E’ stata la presidente Ausilia Armenia, dopo i saluti istituzionali, a fare una breve riflessione sulla problematica dei disturbi alimentari in aumento fra i giovani. “Siamo sempre più convinti che non ci si salva da soli – ha detto Ausilia Armenia – continuiamo il nostro lavoro di rete con le istituzioni per cercare di dare un contributo fattivo per il benessere dei bambini e dei giovani”.

