Anche 14 minori tra i 78 migranti sbarcati a Pozzallo

di Giada Drocker – C’erano anche 14 minori tra le 78 persone che la nave ong Sea Eye 5 ha trasferito ieri a Pozzallo. L’imbarcazione che batte bandiera tedesca aveva effettuato tre salvataggi per un totale di 110 persone bordo e le era stato assegnato dal Viminale il porto di Ortona per sbarcare i migranti. Per il sovraccarico che rendeva pericolosa la navigazione, Sea Eye 5 aveva chiesto di potere sbarcare tutte le persone a Lampedusa ma ciò è stato consentito; a Lampedusa sono state sbarcate, dopo trasbordo, 32 persone (appartenenti ad un unico evento sar) e un altro uomo che aveva una sovrainfezione batterica agli arti inferiori ed aveva bisogno di assistenza medica urgente. Le altre 78 persone hanno proseguito il loro viaggio a bordo di Sea Eye 5 fino a Pozzallo. Nessuno ha avuto bisogno di approfondimenti medici in ospedale; le condizioni generali di salute si sono rivelate buone, diversi casi di scabbia. La nave prima di essere autorizzata a ripartire, dovrà svolgere le procedure di disinfezione.



