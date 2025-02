Analisi della sabbia del porticciolo di Donnalucata prima del dragaggio. Si inizierà entro il 15 marzo

Un’attività necessaria in vista del prelievo della sabbia durante il dragaggio ed il suo trasferimento in altra sede. O in discarica o nel tratto del litorale di Spinasanta per un’operazione di ripascimento. E’ l’inizio di una nuova stagione per il porticciolo di Donnalucata dove verrà spesa la somma di 600 mila euro, finanziata dalla Regione, somma necessaria per riportare alla sua reale funzione l’impianto di attracco delle imbarcazione. Siano esse imbarcazioni da diporto che da pesca, quelle in forza alla piccola marineria locale in una borgata marinara e turistica che ha “scritto” una pagina di storia sull’intera costa iblea. Il primo prelievo di sabbia, iniziato ieri, serve ad analizzare la qualità del materiale da rimuovere dallo scalo di alaggio. Se le analisi dovessero dare una sabbia pulita essa verrà trasferita nel tratto di Spinasanta, fra Donnalucata e Cava d’Aliga, per un piano di ripascimento con una finalità ben precise e soprattutto utile. Servirà ad allargare la sede della spiaggia e della battigia per buona parte erosa dal moto ondoso del mare.

L’assessore ai lavori pubblici Enzo Giannone sta seguendo pari pari l’avvio dei lavori.

“E’ la prima volta che si và a dragare l’infrastruttura fino ad una profondità di tre metri e mezzo – spiega Enzo Giannone – mai nel tempo il porticciolo di Donnalucata è stato dragato fino a questa profondità. E’ chiaro che aumenteremo il pescaggio e, quindi, potranno entrare nello scalo di alaggio anche imbarcazioni più grandi. Attendiamo con ansia i risultati della sabbia prelevata dal fondale. Dal primo prelievo è stata trovata presenza di modeste proporzioni di argilla. Se i prossimi risultati dovessero dare un analogo responso non potremo usare la sabbia per il ripascimento. Attendiamo, con fiducia, gli ulteriori esami di laboratorio. Siamo però soddisfatti per essere riusciti a fare partire i lavori ed a spendere i soldi provenienti dalla Regione giunti dopo un valzer di annunci che ci ha portati anche a disperare. Invece il finanziamento è stato ripristinato ed i lavori sono iniziati”.

