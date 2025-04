Altri due agenti alla Polizia Municipale di Ragusa: in un anno 17 assunzioni

Ragusa sta facendo un importante passo avanti nel rafforzare la sicurezza cittadina. Con l’introduzione di due nuovi agenti, la Polizia Municipale della città si arricchisce ulteriormente, rispondendo così alle esigenze di un territorio sempre più in espansione e con necessità di controlli sempre più puntuali e mirati.

Il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri, l’assessore al Personale Catia Pasta, insieme ai dirigenti comunali, hanno dato il benvenuto ai nuovi membri dell’organico, pronti ad entrare in servizio. Un evento che sottolinea l’importanza della sicurezza per l’amministrazione comunale, impegnata a garantire un ambiente protetto e ordinato per tutti i cittadini.

“Da una parte ci sono le necessità della comunità, che si esprimono anche attraverso segnalazioni fondamentali – ha dichiarato Giovanni Gurrieri, assessore alla Polizia Locale. Dall’altra, ci sono le esigenze di un corpo che si occupa della sicurezza, della viabilità e delle pratiche autorizzative in uno dei territori più vasti d’Italia. Questo mix di richieste ci ha spinto a rispondere in modo deciso, potenziando l’organico della Polizia Municipale, che per troppo tempo è stato sottodimensionato.”

Un potenziamento che va ben oltre i due nuovi arrivi. In poco più di un anno, infatti, sono stati ben 17 i nuovi agenti assunti, con un numero crescente di forze in campo per garantire maggiore sicurezza nelle strade e una gestione più efficiente delle emergenze.

“Ragusa è una città che cresce – ha aggiunto l’assessore al Personale, Catia Pasta – e per stare al passo con le necessità del nostro territorio, abbiamo deciso di invertire la rotta. Dopo anni di blocco delle assunzioni, siamo riusciti a riempire i vuoti lasciati da pensionamenti e a dare nuova linfa al corpo della Polizia Municipale, portando anche entusiasmo e competenze fresche.”

Il rafforzamento della Polizia Municipale non riguarda solo l’aumento del numero di agenti, ma anche un investimento importante sulla qualità dei servizi offerti. Con un corpo più numeroso e qualificato, infatti, si prevede un miglioramento del decoro urbano, maggiore attenzione alla sicurezza nelle scuole e nelle zone sensibili della città, oltre a un monitoraggio continuo del traffico e della viabilità.

