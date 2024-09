All’ex provincia un incontro con la delegazione dell’Oman per parlare di energia e risorse idriche

E’ stata ricevuta al palazzo della provincia di Ragusa una delegazione proveniente dall’Oman, accompagnata dal CEO di Regran, Marco Anfuso. L’incontro, presieduto dal Direttore Generale Nitto Rosso, ha avuto come tema centrale lo sviluppo ambientale, in particolare la realizzazione di tre dissalatori in provincia di Ragusa destinati all’uso irriguo in agricoltura.

L’obiettivo

Il CEO della società energetica nazionale del sultanato dell’Oman, Mustafa Mohammed Al Hinal, ha spiegato che l’obiettivo della visita è la costruzione di partenariati volti a impiegare la tecnologia e il know-how omaniti per diversificare il mercato e offrire maggiori garanzie di successo agli investitori. Ha sottolineato che il 49% della quota azionaria della società è nelle mani del sultano dell’Oman, e che l’Oman è leader nei processi di desalinizzazione sin dal 1975. Inoltre, ha manifestato l’intenzione di contribuire con le loro tecnologie anche all’approvvigionamento di energie alternative.

La Commissaria Straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, ha dichiarato che la costruzione dei dissalatori è un obiettivo a breve termine. In collaborazione con il Dirigente Generale dell’Agricoltura, Dario Cartabellotta, si sta valutando l’utilizzo di fondi del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) per finanziare questi impianti, insieme a un sistema parallelo per affrontare le crisi idriche sempre più frequenti.

Valenti ha inoltre sottolineato l’interesse e l’attualità della proposta omanita, dichiarando che verrà esaminata la compatibilità dell’utilizzo delle risorse del PSR con la formula del partenariato pubblico-privato. I tecnici sono già al lavoro sul progetto, e Valenti spera che durante il suo mandato si possano ottenere risultati concreti su questo tema, considerato strategico per la provincia.

