Allevamenti: emergenza Blue Tongue, brucellosi e tubercolosi a Ragusa, saranno distribuite 20 mila dosi di vaccino

Anche nella città di Ragusa, si lavora per supportare gli allevatori colpiti da emergenze sanitarie come Blue Tongue, brucellosi e tubercolosi, malattie che colpiscono gli allevamenti. La situazione resta delicata, con un attento monitoraggio da parte dei Servizi veterinari dell’ASP per evitare che queste problematiche continuino a penalizzare gli operatori del settore zootecnico.

Vaccini e monitoraggio: strumenti per affrontare l’emergenza

Sebbene parte degli strumenti necessari siano già arrivati grazie all’intervento della Regione, è fondamentale mantenere alta l’attenzione per affrontare questa fase critica. Tra le azioni concrete intraprese, sono in arrivo 20.000 dosi di vaccino, che saranno distribuite alle aziende nelle prossime settimane. Ad annunciarlo, il consigliere comunale di Ragusa Salvatore Battaglia.

Un futuro da costruire insieme agli allevatori

L’obiettivo condiviso dalle istituzioni locali e regionali è quello di contenere l’emergenza, limitare i danni economici e garantire il futuro delle aziende zootecniche. Battaglia ha concluso con un appello a restare uniti e a lavorare per fronteggiare l’emergenza: “Teniamo botta fino a quando questa fase sarà superata, confidando che il peggio sia destinato a passare.”

© Riproduzione riservata