Allerta meteo: Aiello e De Luca giocano d’anticipo. A Vittoria e Taormina scuole chiuse il 19 gennaio
18 Gen 2026 16:46
Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello anticipa tutti. Le scuole dui Vittoria domani resteranno chiuse. Lo stesso accade per gli uffici comunali e per il cimitero.
Il primo cittadino ha deciso di non attendere il bollettino meteo della protezione civile che sarà diramato alle 17 dal Dipartimento regionale e che darà indicazioni utili a tutti i comuni siciliani. I sindaci iblei, coordinati dalla presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, sono tutti in pre-allarme, pronti a emanare delle ordinanze di chiusura se sarà necessario.
“Attendiamo le indicazioni che ci arriveranno dal Dipartimento di protezione civile – spiega Schembari – per capire la portata reale della perturbazione in arrivo nelle prossime ore. Seguiremo le indicazioni che ci verranno date”.
Aiello però ha deciso di giocare d’anticipo e ha già firmato l’ordinanza di chiusura. Non è da solo. Ci sono altri esempi in Sicilia. Scuole chiuse anche nella Taormina del sindaco Cateno De Luca. Anche De Luca ha firmato l’ordinanza “per tutelare l’incolumità di studenti e personale scolastico”.
