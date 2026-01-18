Allerta meteo: Aiello e De Luca giocano d’anticipo. A Vittoria e Taormina scuole chiuse il 19 gennaio

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello anticipa tutti. Le scuole dui Vittoria domani resteranno chiuse. Lo stesso accade per gli uffici comunali e per il cimitero.

Il primo cittadino ha deciso di non attendere il bollettino meteo della protezione civile che sarà diramato alle 17 dal Dipartimento regionale e che darà indicazioni utili a tutti i comuni siciliani. I sindaci iblei, coordinati dalla presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, sono tutti in pre-allarme, pronti a emanare delle ordinanze di chiusura se sarà necessario.

“Attendiamo le indicazioni che ci arriveranno dal Dipartimento di protezione civile – spiega Schembari – per capire la portata reale della perturbazione in arrivo nelle prossime ore. Seguiremo le indicazioni che ci verranno date”.

Aiello però ha deciso di giocare d’anticipo e ha già firmato l’ordinanza di chiusura. Non è da solo. Ci sono altri esempi in Sicilia. Scuole chiuse anche nella Taormina del sindaco Cateno De Luca. Anche De Luca ha firmato l’ordinanza “per tutelare l’incolumità di studenti e personale scolastico”.

