Allarme macellazione clandestina nel ragusano: denunciati episodi preoccupanti

Riaffiora una preoccupazione che sembrava ormai relegata al passato: si torna infatti a parlare di macellazione clandestina nel territorio ragusano, gettando un’ombra sul settore zootecnico locale. A denunciare l’allarme è il consigliere comunale Salvatore Battaglia, che ha portato all’attenzione pubblica alcuni episodi inquietanti verificatisi nelle ultime settimane. La macellazione clandestina è l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana effettuato fuori dagli schemi e dalle regolamentazioni approvate a livello istituzionale, ed è un reato.

Un fenomeno allarmante



Da qualche tempo sarebbe accaduto che persone non meglio identificate, munite di attrezzature adeguate, si intrufolino nelle aziende agricole e procedano a macellare, in danno all’allevatore e all’insaputa di quest’ultimo, un capo di bestiame. Le modalità sono a dir poco approssimative, senza alcun accorgimento sanitario, portando poi via quarti del vitello macellato. Non è chiaro per quali fini queste carni siano utilizzate. Il consigliere Battaglia dichiara che sarebbero già stati denunciati almeno tre episodi alle forze dell’ordine nel giro di meno di due mesi. Le aziende colpite, oltre a subire gravi danni economici, sono costrette a fare i conti con un fenomeno che preoccupa anche sul piano della sicurezza sanitaria e della legalità.

Un problema che tocca anche i consumatori

La macellazione clandestina è un problema che tocca i consumatori, in quanto i capi di bestiame vengono macellati senza nessuna tracciabilità e fuori dai regolamenti sanitari. Per questo motivo, è necessario fare molta attenzione a ciò che si acquista in quanto non sappiamo quale sia il destino di queste carni macellate clandestinamente, né dove finiscano. Le indagini faranno il loro corso ma intanto è necessario che chiunque sappia di questi episodi denunci il fenomeno.

