Alla Mensa dell’Incontro i fondi della Democrazia partecipata per Pozzallo

Una decisione che và a suggellare il rapporto di collaborazione solidale che si è creata attorno alla Mensa dell’Incontro, creata dalla Diocesi di Noto nei locali della chiesa della Madonna delle Fiducia con l’arrivo di don Paolo Catinello a Pozzallo. Un sacerdote dalle mille idee e dalle altrettante mille capacità che riesce, in ogni territorio in cui opera, a creare una grande aggregazione attorno alle sue iniziative di solidarietà. Attorno alla Mensa dell’incontro si è creata una significativa collaborazione: si sono stretti attorno a questo progetto la Cooperativa Giorgio La Pira, la Decò e la Caritas cittadina; sono loro a gestire e fornire i generi alimentari destinati alla Mensa dell’Incontro. “Questo progetto sociale, coordinato da Don Paolo Catinello, direttore della Caritas Diocesana, attivo da meno di un anno, si è già affermato come un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale, offrendo sostegno concreto a chi si trova in difficoltà – commenta il sindaco Roberto Ammatuna – la mensa non è solo un luogo dove ricevere un pasto caldo, ma anche uno spazio di accoglienza e dignità. Grazie al contributo di numerosi fornitori e donatori, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa con generosità, la qualità e la varietà dei pasti offerti continuano a migliorare, rispondendo sempre meglio ai bisogni delle persone.

La Mensa dell’Incontro sarà destinataria dei fondi previsti dalla democrazia partecipata, un riconoscimento importante che conferma il valore sociale del progetto e ne rafforza la sostenibilità nel tempo.

Questa rete di solidarietà dimostra come la collaborazione tra realtà del territorio possa generare un impatto positivo e duraturo, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo valori di condivisione e inclusione”.

