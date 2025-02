Alla galleria SACCA di Modica la mostra “L’Io, Noi e i Luoghi”. Inaugurazione sabato 22 febbraio

Il vernissage della mostra è in programma alle 18. Con le opere dei due artisti, Marilina Marchica e Gabriele Salvo Buzzanca, si punta l’attenzione sui rapporti che intercorrono fra l’uomo e l’ambiente circostante sia in un’ottica intima e personale (l’Io) che di comunità e collettiva (Noi) ed i luoghi (o paesaggi) che sono portatori di valori e significati. Associati ad essi entrano in relazione con la sfera personale di ciascuno. Il progetto è curato da Giovanni Scucces ed è stato presentato recentemente a Roma Arte in Nuvola. Considerato l’interesse riscosso in fiera, la galleria ha voluto inserire in programmazione una mostra basata su quel nucleo di opere e integrarlo con alcune novità.

