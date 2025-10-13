In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, che si celebra ogni anno il 18 ottobre, la Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno a fianco delle donne con l’iniziativa nazionale (H) Open Weekend sulla Menopausa, in programma dal 17 al 19 ottobre 2025. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti fisici ed emotivi che […]
Alla CorriPavia 2025, Santino e Orazio Floriddia, padre e figlio di Ispica
13 Ott 2025 10:14
Una dieci chilometri che si è tenuta a Pavia nei giorni scorsi e che ha visto ai nastri di partenza due ispicesi, padre e figlio, arrivati al traguardo con un buon tempo. Un amore per questa disciplina sportiva nata ed alimentata nella famiglia Floriddia che vede nel padre Santino e nel figlio Orazio due valenti atleti. Il primo, Santino Floriddia al CorriPavia 2025 ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:04:58 mentre il figlio Orazio Floriddia si è reso protagonista di un ottimo 50:38. Lo sport che unisce, lo sport che è amore e condivisione, lo sport che và oltre il legame familiare e porta un padre ed un figlio ad appassionarsi di una disciplina sportiva dura e competitiva. “Un’esperienza vissuta a 360° in famiglia, fatta di emozioni, stimoli e passione per la corsa” – è il commento a questa esperienza. E l’ASD Ispica Running esprime una grande soddisfazione per l’impegno ed i risultati ottenuti dal duo Floriddia. Ora domenica prossima sono attesi ad una nuova corsa, la BluJonio 2025 in programma nel Catanese e precisamente a Giarre.
© Riproduzione riservata