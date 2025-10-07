L’Asd Ispica Running brilla al “Corri Augusta 2025”

Successo nella 4ª edizione della Corri Augusta, valida come 6ª prova del circuito “Sicily Bronze Races 2025” che si è svolta nei giorni scorsi nella città aretusea. Ancora una volta l’ASD Ispica Running ha lasciato il segno grazie a un gruppo di atleti di assoluto livello. A rappresentare i colori del team ispicense sono stati cinque runner che hanno tagliato il traguardo con ottimi riscontri cronometrici: Danilo Iacono (SM35) – 39’21”, Carmelo Padova (SM55) – 39’36” conquistando il 2° posto di categoria. Ed ancora Tonio Distefano (SM35) – 46’56”, Davide Frazzetto (SM) – 47’56” e Piero Carbonaro (SM40) – 48’04”. “Una squadra compatta e determinata, che ancora una volta ha dimostrato come dedizione, perseveranza e costanza siano i veri motori dello spirito sportivo della ASD Ispica Running” – hanno commentato i responsabili societari.

Il prossimo appuntamento vedrà gli atleti impegnati in un evento spettacolare che si terrà in terra etnea. E’ la manifestazione sportiva denominata “Sotto il Vulcano Trail”, in programma a Francavilla di Sicilia, una gara mozzafiato che si snoda tra i sentieri e le gole dell’Alcantara alla fine del prossimo mese di novembre e che si svilupperà su un percorso trail tra natura e storia ai piedi del vulcano attivo più alto di Europa.

