Alessio Ferotti al Modica Calcio

Notizia molto positiva per i tifosi e gli appassionati del Modica calcio. L’arrivo di Alessio Ferotti come difensore centrale sicuramente rafforzerà la squadra in vista della stagione 2023-2024. La sua esperienza e le sue presenze nei campionati di Eccellenza e Serie D dimostrano che è un giocatore con una buona esperienza sul campo, nonostante la sua giovane età, essendo del 2000.

Il fatto che Ferotti abbia scelto il Modica dimostra che il club sta facendo progressi significativi nel progetto sportivo e che ha attirato l’interesse di giocatori talentuosi. La sua fiducia nel progetto ambizioso e serio del club è un segno positivo e mostra che il lavoro del Direttore Sportivo, Fabio Arena, e dei vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza, sta ottenendo riconoscimenti e apprezzamenti.

Con l’arrivo di Ferotti, lo staff tecnico guidato da Giancarlo Betta avrà un nuovo elemento da integrare nella squadra, e questo potrebbe portare a una maggiore solidità difensiva per il Modica nella prossima stagione. Con il raduno imminente, tutti i tifosi possono essere fiduciosi e ottimisti riguardo alle prospettive della squadra per la stagione a venire, sperando di vederli protagonisti nei campionati futuri.