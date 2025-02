Alessio Crisafulli Carpani: giovane di Vittoria alla Banca Mondiale. Un talento

Un altro brillante talento siciliano si afferma sulla scena internazionale. Alessio Crisafulli Carpani, giovane professionista originario di Vittoria, ha ottenuto un prestigioso incarico presso la sede principale della Banca Mondiale a Washington D.C., coronando così ad appena 25 anni una carriera in ascesa nel settore bancario e finanziario.

Prima di approdare negli Stati Uniti, Crisafulli Carpani ha maturato un’importante esperienza presso la Banca Centrale Europea (BCE), dove ha fatto parte dello staff di supporto dell’attuale presidente Christine Lagarde. La sua dedizione e le sue competenze lo hanno portato a essere riconosciuto come uno dei giovani più promettenti nel panorama finanziario internazionale. Prova ne è il fatto che l’Eurostat ha premiato la sua tesi come top 3 in ambito statistico nel network delle università EMOS (European Master of Offical Statistics) ed è stato invitato a presentare il suo studio alla Commissione Europea durante la conferenza biennale scientifica internazionale su “New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS)” (Nuove Tecniche e Tecnologie in Statistica) in programma a Bruxelles dall’11 al 13 marzo 2025 presso il Charlemagne Building.

Il nuovo incarico alla Banca Mondiale rappresenta un ulteriore traguardo per Alessio, che con il suo lavoro continuerà a contribuire a progetti di rilevanza globale. Un successo che conferma, ancora una volta, come talento, studio e impegno possano aprire le porte ai più prestigiosi scenari internazionali.

[image: image.png]



