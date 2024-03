Alessia Marcuzzi a Marzamemi per un servizio fotografico di moda

La celeberrima show girl Alessia Marcuzzi si trova in questo periodo a Marzamemi, Siracusa, per la realizzazione di un servizio fotografico di moda legato a un brand di borse.

Alessia Marcuzzi, che già la scorsa estate aveva trascorso qualche giorno di vacanza in zona, tra Ispica e Noto, in questi giorni sta realizzando un servizio fotografico che è stato anche pubblicato sulle sue History.

La Marcuzzi è arrivata sabato scorso in compagnia dei suoi collaboratori per realizzare degli shooting fotografici. Alcuni scatti in riva al mare, poi ha pranzato alla Cialoma di Marzamemi, gustando un piatto di fettuccine con carciofi e cernia. In notturna la showgirl ha posato anche davanti alla basilica della Santissima Annunziata di Ispica.

