Alessandra Amoroso ha partorito in gran segreto. Ecco chi è il suo compagno

In un silenzio carico d’emozione, lontano dalle luci dei riflettori e dagli occhi curiosi dei social, Alessandra Amoroso ha dato alla luce la sua prima figlia. Un evento atteso, sì, ma vissuto con discrezione e intensità, che racconta bene il cuore autentico di una delle voci più amate della musica italiana. Oggi, quel silenzio si trasforma in dolce meraviglia, mentre partiamo dal suo lato più intimo per scoprire chi è l’uomo che l’ha accompagnata in questo viaggio straordinario.

Alessandra ha costruito la sua carriera su note potenti e testi che arrivano dritti al cuore, ma ha sempre protetto con cura la sua vita privata. Dopo la conclusione della lunga relazione con il produttore Stefano Settepani nel 2019, ha trovato il suo equilibrio sentimentale nel 2021, quando ha incontrato Valerio Pastore. Un tecnico del suono e videomaker, più giovane di lei di otto anni, che ha saputo conquistarla poco alla volta. I due sono legati da una sintonia profonda, sospesa tra la loro comune passione per la musica e la scelta consapevole di evitare il clamore.

Valerio, originario di Eboli ma residente a Olevano sul Tusciano, ha sempre preferito restare dietro le quinte. Il suo profilo social è rigorosamente privato, e poche sono le immagini apparse online — la coppia è stata fotografata insieme per la prima volta nel 2023 durante una spesa in un supermercato di Roma: “Nel carrello finiscono acqua, detersivi e prodotti per la casa”, poco romantico, ma profondamente realistico, come la vita che condividono. Anche l’estate dello stesso anno li ha visti insieme in vacanza, con scatti che raccontavano complicità, sorrisi e leggerezza.

E proprio nel marzo del 2025 Alessandra ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza con un post intriso di tenerezza e poesia: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me… Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino.” Penny, il dolce nome scelto per la loro bambina, porta con sé il simbolo di una nuova vita, che è anche il frutto di un amore maturo e autentico.

A suggellare questo momento di felicità, c’è anche una romantica proposta di matrimonio. Valerio ha scelto la cornice dell’ultima tappa del tour estivo di Alessandra, quella a Lecce, per inginocchiarsi e chiederle di sposarlo. Un’aggiunta perfetta a un anno già colmo di emozioni, che hanno trasformato la loro relazione in una profonda unione di mente, cuore e progetti.

Alessandra Amoroso, da star della musica a neomamma nel più totale riserbo, si scopre così in una nuova veste: più intima, eppure capace di trasmettere un senso universale di amore, riscoperta di sé e coraggio. Accanto a lei, Valerio è la presenza discreta ma solida, la persona che ha saputo ascoltare, sostenere, amare senza spettacolo ma con tutto il cuore.

