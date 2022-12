Al Vittoria Calcio arriva Ousma Bojang

Gambiano di nascita, 183 cm, 22 anni. Lui è Ousman Bojang, attaccante di razza, ha vestito le maglie di Marina di Ragusa e Comiso. Dalle prossime ore sarà a disposizione di Mister Dario Costantino e già mercoledì pomeriggio potrà scendere in campo nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Regionale. Si tratta di un altro importante tassello per irrobustire la squadra.



La dirigenza del FC Vittoria ASD sta lavorando alacremente per riportare entusiasmo nello spogliatoio dopo una serie di risultati non confortanti. Un impegno che il Presidente Miccoli sta portando avanti anche per la città di Vittoria per il grande supporto che la tifoseria non ha mai lesinato nei confronti della maglia biancorossa. Un impegno concreto e ricco di passione che spinge il gruppo dirigenziale a credere sempre più nel progetto nato la scorsa estate. Per il trasferimento del calciatore Ousman Bojang, si ringrazia il ‘Città di Comiso’ per la collaborazione al trasferimento del giocatore a Vittoria.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it