Al via la “Piazza dei Sapori Barocchi”: un trionfo di gusto e tradizione

Punta Braccetto, suggestiva località lungo la costa iblea, ha ospitato la prima edizione della “Piazza dei Sapori Barocchi”, un evento enogastronomico dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio. Questa manifestazione si propone di avvicinare produttori e consumatori, mettendo in luce l’eccezionale qualità dei prodotti locali. Oltre alle iniziative proprie firmate “Piazza dei Sapori Barocchi”, l’evento ha ospitato tre progetti dedicati alla filiera corta, finanziati dal GAL Terra Barocca attraverso la sottomisura 19.2/16.4 del Psr Sicilia 2014-2022.

Questi progetti, denominati “Paniere Ibleo – Contiene Sicilia”, “Prodotti di Masseria” e “Il Contadino al Castello” e già attivi da tempo, hanno offerto l’opportunità di un incontro diretto tra produttori, turisti e residenti, grazie a degustazioni gratuite e scambi di informazioni sulle tecniche di produzione e le caratteristiche uniche dei prodotti. Flavia Novello, produttrice di formaggi caprini aderente al progetto “Paniere Ibleo”, ha raccontato con passione il lavoro dietro alla produzione di pane e altri prodotti derivati da grani antichi, ma anche olio e appunto formaggi, affiancata dalla giornalista enogastronomica Gianna Bozzali, che ha sottolineato l’importanza di preservare questi sapori autentici.

Giorgio Ragusa di Progetto Natura ha invece illustrato la ricchezza della filiera lattiero-casearia rappresentata dal progetto “Prodotti di Masseria”, che promuove eccellenze come il Ragusano DOP ma anche ricotta, la provola ragusana, le mozzarelle, mentre Barbara Conti, food blogger di Giallo Zafferano, ha portato la sua testimonianza sull’importanza della qualità nel settore alimentare. Marco Cascone, del progetto “Il Contadino al Castello”, ha invece condiviso con i presenti la sua esperienza nella produzione casearia mentre di grani antichi, carrube, mandorle e vini, mettendo in evidenza il valore della biodiversità e del biologico, ha parlato il giornalista Carmelo Saccone. La manifestazione, inserita nel programma estivo dell’associazione Pro Punta Braccetto nel cuore, guidata da Carmelo Traina, ha visto la partecipazione dei sindaci di Ragusa e Santa Croce Camerina, Peppe Cassì e Giuseppe Dimartino, accompagnati dagli assessori Andrea Distefano e Stefania Barone. Ha collaborato alla piena riuscita dell’iniziativa anche il vicino Calaamari da cui si è potuto godere uno straordinario tramonto sul mare. Sin dall’inizio la serata ha catturato l’attenzione del pubblico con le esibizioni del gruppo folk Scaccia Diavoli e della strepitosa band Good Time, che hanno accompagnato i presenti in un viaggio tra tradizione e modernità.

Questo evento ha rappresentato un importante momento di incontro tra produttori, turisti e residenti, creando un dialogo diretto che ha permesso di valorizzare le produzioni locali e di avvicinare il pubblico ai sapori autentici della Terra Barocca. La “Piazza dei Sapori Barocchi” continuerà il suo viaggio prossimamente, portando in altre piazze della provincia iblea un format che celebra la ricchezza e la diversità del territorio.



© Riproduzione riservata