Al via la FAM Fiera Agroalimentare Mediterranea. Restano due incognite: traffico e maltempo. Previsti bus navetta (a pagamento)

La Fiera Agroalimentare Mediterranea (FAM) aprirà i battenti questo venerdì 26 settembre a Ragusa, in via Vincenzo Malfitano, una sede diversa dal tradizionale Foro Boario. La scelta di una location è in via sperimentale ed è temporanea in quanto il foro boario, che si sta attualmente ristrutturando, sarà attivo il prossimo anno. La Fiera, in programma fino a domenica 28 settembre, rappresenta ancora una volta una bellissima vetrina per l’agricoltura e la zootecnica. Anche quest’anno varie aziende in esposizione. Si inizia questo venerdi’ ma ci sono due incognite: il traffico e le condizioni meteo di sabato.

Viabilità a rischio congestione

Via Malfitano si trova in una zona urbana già di per sé molto frequentata, con supermercati e attività commerciali che generano traffico intenso nelle ore di punta. L’arrivo di migliaia di visitatori durante i tre giorni della fiera rischia di aggravare la situazione.

Oltre ai mezzi privati, che non potranno comunque accedere alle aree della fiera, è previsto anche il passaggio dei bus navetta organizzati per l’evento: un’ulteriore variabile che potrebbe rendere più difficili gli spostamenti nelle strade vicine.

Per ridurre i problemi di parcheggio e limitare il flusso di auto in centro, il Comune e gli organizzatori hanno predisposto un servizio navetta curato dall’azienda Tumino. I pullman partiranno dal parcheggio del Palaminardi e porteranno direttamente all’ingresso della fiera in via Malfitano.

Il servizio sarà attivo:

Venerdì 26 e domenica 28 settembre dalle 9:30 alle 21:30

dalle 9:30 alle 21:30 Sabato 27 settembre dalle 9:30 alle 23:30

Il biglietto costa 1 euro per la sola andata e 2 euro andata e ritorno. L’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri ha invitato i visitatori a utilizzare questo collegamento, che permette di lasciare l’auto in una zona più agevole e di evitare le lunghe code che potrebbero crearsi attorno alla fiera.

Maltempo in arrivo nel fine settimana

Alla possibile congestione del traffico si aggiunge l’incognita del meteo. Le previsioni per sabato 27 settembre indicano un aumento dell’instabilità atmosferica su Ragusa e su buona parte della Sicilia, con la possibilità di piogge e temporali. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di sabato, segnalando possibili disagi per le attività all’aperto.

Se le precipitazioni dovessero essere consistenti, potrebbero verificarsi rallentamenti sia per i visitatori sia per i collegamenti navetta, oltre a rendere meno agevole la permanenza negli spazi esterni della fiera.

Indicazioni utili

Gli organizzatori raccomandano di pianificare per tempo la visita, preferendo il servizio navetta e valutando l’orario di arrivo per evitare le fasce di maggiore afflusso. In caso di maltempo, è consigliabile restare aggiornati sulle condizioni atmosferiche e sulle eventuali comunicazioni ufficiali del Comune o della Protezione Civile.

