Al via la campagna elettorale a Comiso: Il centrosinistra svela le sue carte

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La campagna elettorale inizia con largo anticipo. Domani alle 9 Gaetano Gaglio e la coalizione che lo sostiene presenterà ufficialmente la candidatura in vista delle prossime elezioni amministrative. Si vota nella primavera 2028, ma con un anticipo di 20 mesi il centrosinistra ha deciso di uscire allo scoperto.

Domani alle 9, nei locali dello “Spazio Spiga” (il gruppo civico di cui fa parte Gaglio e che lo ha condotto all’elezione nel 2023 insieme alla consigliera comunale Erika Adamo), la coalizione si presenterà ufficialmente. Si conosceranno le varie componenti che sosterranno l’impegno elettorale. Si parte con largo anticipo (nessuno ha mai iniziato così per tempo) e si attende dai conoscere chi sarà il competitor che guiderà la coalizione di centrodestra. I nomi sul tappeto finora sono quelli di Manuela Pepi, Giuseppe Alfano, Dante Di Trapani. Ma sono tante le incognite di questi mesi, prima tra tutte quella legate alla presenza di nuovi gruppi politici: Controcorrente di Ismaele Lavardera, che potrebbe decidere di correre per le prossime regionali, Nord chiama Sud di Cateno De Luca , il nuovo Movimento per l’Autonomia, e la Dc di Totò Cuffaro, ancora molto solido nonostante i guai giudiziari del suo leader. Tutte queste incognite potrebbero avere un ruolo determinante sia per le prossime elezioni regionali sia per le elezioni amministrative, sia per la tornata elettorale del 2027 che per quella successiva del 2028.

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