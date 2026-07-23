Cambiare la Sicilia e costruire l’alternativa a Ragusa: venerdì 24 luglio doppio appuntamento del Partito Democratico a Marina di Ragusa

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RAGUSA – Una serata dedicata al confronto politico, alla partecipazione e alla costruzione di un’alternativa per la Sicilia e per Ragusa. È quella in programma venerdì 24 luglio alla Rotonda del Lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa, dove si susseguiranno due iniziative promosse da due diverse articolazioni del Partito Democratico: la Federazione provinciale del Pd di Ragusa e il Circolo cittadino del Pd attraverso il progetto editoriale *Comunità Progressista*. Il primo appuntamento prenderà il via alle 19 con “Cambiamo la Sicilia”, iniziativa organizzata dalla Federazione provinciale del Partito Democratico guidata dal segretario Angelo Curciullo. L’incontro sarà dedicato all’analisi dello scenario politico regionale e alle prospettive in vista delle prossime elezioni siciliane, con l’obiettivo di avviare un percorso di confronto per la costruzione di un’alternativa al governo regionale guidato da Renato Schifani. Dopo i saluti introduttivi di Curciullo, interverranno il deputato regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale, il capogruppo di Italia Viva alla Camera Davide Faraone, il leader di Sud Chiama Nord e deputato regionale Cateno De Luca, il vicesegretario nazionale del Partito Socialista Italiano Nino Oddo e Peppe Calabrese, capo della segreteria politica del Partito Democratico Sicilia. A moderare il dibattito sarà il giornalista di *la Repubblica Palermo* Giorgio Caruso. Alle 20.45 il testimone passerà al Circolo del Partito Democratico di Ragusa, guidato dal segretario Riccardo Schininà, che proporrà due momenti di riflessione inseriti nel percorso di *Comunità Progressista*, il progetto editoriale nato un anno fa per alimentare il dibattito politico e culturale sul futuro della città. Il primo incontro, dal titolo “Oltre la città-vetrina. Un anno tra analisi, confronto e proposte”, sarà dedicato al bilancio del primo anno di attività del giornale e del progetto culturale. A confrontarsi saranno Riccardo Schininà, direttore editoriale della testata, Leandro Papa, direttore responsabile, Monica Bisceglia, vicesegretaria del Partito Democratico di Ragusa, e Federico Androne, segretario dei Giovani Democratici di Ragusa. Anche questo appuntamento sarà moderato da Giorgio Caruso.

La serata si concluderà alle 21.30 con la tavola rotonda “Percorsi e idee per un’alternativa progressista”, promossa da *Comunità Progressista* per favorire il dialogo tra le diverse forze del centrosinistra e dell’area progressista del territorio. A moderare sarà il giornalista Vito Piruzza.

Al confronto prenderanno parte Filippo Angelica per Italia Viva, Gianni Battaglia per Sinistra Futura, Marcella Borrometi per Sinistra Italiana, Saverio Buscemi per Controcorrente, Najla Hassen per il Movimento 5 Stelle, Giorgio Massari per Ragusa Prossima, Raimonda Salamone per Territorio, Riccardo Schininà per il Partito Democratico, Tonino Solarino per Demos e Angelo Iemulo per Europa Verde.

«Abbiamo voluto costruire una giornata nella quale convivono due iniziative autonome ma complementari – dichiarano congiuntamente Angelo Curciullo e Riccardo Schininà –. Da una parte la Federazione provinciale del Partito Democratico propone un confronto sul futuro della Sicilia e sulla costruzione dell’alternativa al governo Schifani; dall’altra il Circolo di Ragusa, attraverso *Comunità Progressista*, apre uno spazio di riflessione sul primo anno del progetto editoriale e di dialogo tra le forze progressiste della città. Crediamo che il confronto tra idee, culture politiche ed esperienze diverse sia la condizione indispensabile per costruire una proposta credibile per la Sicilia e per Ragusa». Foto di repertorio



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