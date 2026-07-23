Palio delle Contrade di Ragusa: la sfida riparte da Puntarazzi

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Il Palio delle Contrade di Ragusa torna ad accendere l’estate iblea con una nuova giornata all’insegna della competizione, del divertimento e della condivisione. Dopo il successo della prima tappa, che ha richiamato centinaia di persone tra contradaioli, famiglie e curiosi, sabato 25 luglio sarà contrada Puntarazzi a ospitare il secondo appuntamento della manifestazione promossa dal Comune di Ragusa con la collaborazione de “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su” e di “Eduka”.

Sei contrade torneranno a sfidarsi in una serie di prove capaci di mettere alla prova abilità, spirito di squadra, velocità e capacità di collaborazione. Una gara aperta a tutti, dove il risultato conta ma dove a vincere è soprattutto la voglia di stare insieme e vivere il territorio.

Puntarazzi al comando, ma la classifica resta aperta

Dopo la giornata inaugurale del 4 luglio, la classifica vede al momento in testa proprio Puntarazzi, padrona di casa della seconda tappa, seguita da Poggio del Sole e Tre Casuzze. Più indietro, ma ancora pienamente in corsa, Gatto Corvino, Punta Braccetto e Petrulli.

Gli equilibri però possono cambiare rapidamente. I giochi della seconda tappa potrebbero infatti rivoluzionare la graduatoria e rendere ancora più incerta la corsa verso il gran finale previsto per il 1° agosto a Punta Braccetto.

La forza del Palio, infatti, non è soltanto nella competizione ma nella capacità di coinvolgere intere comunità, trasformando le contrade in protagoniste di una grande festa collettiva.

La sfilata dei vessilli apre la sfida di Puntarazzi

Il programma prenderà il via nel tardo pomeriggio con una delle novità più attese di questa edizione: la sfilata dei vessilli delle sei contrade. Un momento simbolico che porterà sul campo di gara colori, identità e appartenenza, preparando il pubblico alle sfide della serata.

Subito dopo spazio ai giochi, con prove di abilità, strategia, velocità e improvvisazione. Gare pensate per esaltare soprattutto la complicità tra i partecipanti, dove spesso il successo nasce dalla collaborazione e dall’intesa del gruppo più che dalla semplice forza fisica.

Spazio ai bambini e grande festa finale con musica e food

Anche la tappa di Puntarazzi sarà pensata per coinvolgere tutte le fasce d’età. Durante la serata sarà infatti attiva un’area dedicata ai bambini curata da Eduka, con attività e animazione per permettere ai più piccoli di vivere il Palio da protagonisti.

Al termine delle sfide il campo di gara si trasformerà in una grande festa aperta a tutti, con un’area food e la musica del dj Fabrizio Rizzone, pronto ad accompagnare contradaioli e pubblico fino a tarda sera.

Cassì e Distefano: “Un evento che unisce la città”

Soddisfazione per il successo della prima tappa è stata espressa dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì e dall’assessore alle Contrade e Frazioni Andrea Distefano.

«La prima tappa ci ha restituito un’immagine bellissima della nostra città – hanno sottolineato – Le contrade hanno saputo trasformare una competizione in una grande occasione di incontro, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Adesso siamo pronti a vivere un nuovo appuntamento che saprà regalare ancora emozioni, sorrisi e tanta partecipazione».

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