Liolà 2026 torna nella Piazzetta di via Genova: cultura e letteratura protagoniste a Marina di Ragusa

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La cultura torna protagonista nel cuore di Marina di Ragusa con un nuovo appuntamento di Liolà 2026, la rassegna che continua a proporre incontri, musica e momenti di riflessione durante l’estate iblea.

Venerdì 24 luglio alle ore 21.30, la Piazzetta di via Genova ospiterà la presentazione del libro “Soglie – Il fregio della vita” di Tullio Sammito, un incontro dedicato alla letteratura, alla memoria e al rapporto tra esperienza personale e identità collettiva.

A dialogare con l’autore sarà Mimmo Arezzo, mentre la serata sarà arricchita dall’intervento musicale della violinista Francesca Nigro, che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera capace di unire parola, musica ed emozione.

Una piazza che torna luogo di cultura e comunità

La scelta della Piazzetta di via Genova assume un significato particolare. Proprio da questo luogo, infatti, nel 2018 prese il via la prima edizione di Liolà.

Un ritorno simbolico in uno spazio pubblico che negli ultimi tempi è stato spesso al centro del dibattito cittadino per le problematiche legate alla movida, ma che la rassegna vuole riconsegnare alla comunità attraverso un uso diverso: quello della cultura, dell’incontro e della partecipazione.

La filosofia è chiara: i luoghi non si valorizzano soltanto con interventi materiali, ma anche attraverso le occasioni che riescono a creare. Una piazza può tornare a essere un punto di riferimento sociale quando diventa luogo di confronto, ascolto e crescita collettiva.

“Soglie”, un viaggio tra vita, memoria e identità

Il volume di Tullio Sammito sarà al centro di una serata dedicata alla riflessione sui temi dell’esistenza, sulle esperienze che segnano il percorso di ogni individuo e sul rapporto tra passato e presente.

Attraverso il confronto con Mimmo Arezzo, il pubblico potrà approfondire i significati dell’opera e il valore della scrittura come strumento per raccontare emozioni, ricordi e dimensioni profonde dell’esperienza umana.

Liolà 2026, una stagione tra libri, teatro e musica

L’appuntamento con Sammito si inserisce in un calendario che sta confermando Liolà come una delle realtà culturali più significative dell’estate iblea.

La rassegna ha già proposto diversi momenti di grande partecipazione, dall’anteprima dedicata al volume “Bitume”, al concerto “Emozioni in Musica” del quartetto Lyceum, fino al successo del monologo teatrale “Il Pianista” di Alessandro Sparacino e all’evento Extra Liolà dedicato a “Carte, Storie, Comunità”.

Un percorso caratterizzato dalla varietà delle proposte e dalla volontà di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali, rendendo protagonisti gli spazi della città.

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