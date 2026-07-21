Toti e Totino aprono l’estate del Teatro Garibaldi: a Marina di Modica risate e solidarietà con “Eccoci qua”

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Sarà il sorriso della grande comicità siciliana ad aprire l’edizione 2026 di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

A inaugurare il cartellone sarà la storica coppia comica composta da Toti e Totino, protagonisti dello spettacolo “Eccoci qua”, in programma sabato 25 luglio alle ore 21.30 sul palco dell’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica.

Un appuntamento che unisce spettacolo, cultura e solidarietà grazie alla collaborazione con l’Associazione Francy Pop, che ha organizzato la serata destinando il ricavato alla Samot Ragusa ETS, realtà impegnata da anni nell’assistenza ai malati e alle loro famiglie attraverso le cure palliative.

Toti e Totino tornano protagonisti con la loro comicità senza tempo

Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia, in arte Toti e Totino, porteranno in scena uno spettacolo costruito sul loro inconfondibile stile: ironia, ritmo e capacità di raccontare la quotidianità attraverso personaggi e situazioni che appartengono alla vita di tutti i giorni.

“Eccoci qua” è un viaggio divertente tra abitudini, contraddizioni, mestieri e piccoli paradossi della società contemporanea.

Una comicità fatta di dialoghi serrati, battute brillanti e osservazioni di costume che da oltre trent’anni conquistano il pubblico siciliano, grazie alla capacità dei due artisti di trasformare la normalità in occasione di risata e riflessione.

Una serata speciale nel segno della solidarietà

L’appuntamento avrà anche un importante valore sociale.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione Francy Pop di mantenere vivo il ricordo di Francesco Paolino, giovane prematuramente scomparso, attraverso progetti capaci di generare attenzione e sostegno verso il territorio.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Samot Ragusa ETS, che quotidianamente offre assistenza ai pazienti affetti da patologie gravi e supporto alle loro famiglie.

Un connubio tra arte e solidarietà che rappresenta pienamente lo spirito dell’evento e il ruolo della cultura come strumento di partecipazione e vicinanza alla comunità.

Il Teatro Garibaldi apre una nuova estate di eventi

La presidente della Fondazione Teatro Garibaldi Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata sottolineano il valore dell’appuntamento inaugurale:

aprire la rassegna con Toti e Totino significa dare il via all’estate con il sorriso, ma anche con un messaggio concreto di solidarietà e attenzione verso chi opera ogni giorno a sostegno delle persone più fragili.

La scelta di Marina di Modica come scenario dell’apertura conferma inoltre la volontà della Fondazione di valorizzare i luoghi culturali del territorio, portando gli spettacoli anche fuori dal centro cittadino.

© Riproduzione riservata