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Marina di Modica diventa capitale del Gospel: al via il festival internazionale con cori italiani e ospiti da Londra
22 Lug 2026 11:53
La città di Modica si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, della spiritualità e dell’energia del Gospel con la prima edizione di “Modica Gospel Explosion!”, il Festival Internazionale di Musica Gospel che porterà sul palco dell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica una grande festa corale tra tradizione e contemporaneità.
L’appuntamento nasce con l’obiettivo di celebrare la forza universale del Gospel, un genere capace di unire culture e generazioni attraverso la musica, trasmettendo messaggi di gioia, fede, amore e speranza.
Quattro cori italiani protagonisti della prima edizione
A rendere speciale la serata saranno quattro importanti formazioni corali italiane appartenenti alla community nazionale Let’s Sing Gospel Connection, tutte fondate dal maestro Aurelio Pitino.
Sul palco si esibiranno il Modica Gospel Choir, nato nel 2018, l’Ischia Gospel Choir, fondato nel 2016, il Torino Gospel Choir, nato nel 2018, e l’Agrigento Gospel Choir, realtà più recente fondata nel 2024.
Un incontro tra esperienze diverse ma unite dalla stessa passione per il Gospel, che darà vita a una performance corale di grande intensità emotiva e musicale.
A dirigere l’ensemble sarà il maestro Giovanni Leon Dall’Ò, conductor del Modica Gospel Choir, che guiderà i cori in uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico attraverso arrangiamenti classici e contemporanei.
Sul palco anche Aurelio Pitino e la cantante internazionale Natalie Pearl
Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà il maestro Aurelio Pitino, direttore nazionale della community Let’s Sing Gospel Connection e figura di riferimento nel panorama Gospel italiano.
Grande attesa anche per la presenza internazionale di Natalie Pearl, cantante black Gospel proveniente da Londra, artista caratterizzata da una voce potente e da una forte presenza scenica.
La sua partecipazione rappresenta uno dei momenti più importanti del festival, portando a Modica il respiro internazionale della tradizione Gospel contemporanea.
Una serata dedicata alla gioia e ai valori della musica Gospel
“Modica Gospel Explosion!” nasce come un evento capace di andare oltre il semplice concerto, proponendo al pubblico un’esperienza artistica e spirituale intensa.
La manifestazione vuole raccontare attraverso la musica valori come la gioia, la fede, l’amore e la condivisione, trasformando il palco dell’Auditorium Mediterraneo in uno spazio di incontro e partecipazione.
A condurre la serata sarà il noto speaker radiofonico modicano Massimo Culmone, che accompagnerà il pubblico durante il festival.
Marina di Modica ospita un nuovo appuntamento culturale
Con questa prima edizione, Marina di Modica si prepara ad accogliere un evento dal respiro internazionale, capace di arricchire il calendario culturale estivo e attirare appassionati di musica Gospel da tutta la Sicilia.
“Modica Gospel Explosion!” si presenta così come un appuntamento imperdibile per chi ama le grandi voci, le atmosfere coinvolgenti e la forza emozionale della musica corale.
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