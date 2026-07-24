Premio Ragusani nel Mondo: tutto pronto per la 31ª edizione. Una serata dedicata alle eccellenze della provincia

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Manca ormai pochissimo al grande appuntamento con il Premio Ragusani nel Mondo, uno degli eventi più prestigiosi e identitari della provincia di Ragusa. Sabato 26 luglio, alle ore 20 in punto, Piazza Libertà tornerà a trasformarsi nel palcoscenico delle eccellenze iblee con la 31ª edizione della manifestazione, che da oltre trent’anni rende omaggio ai ragusani capaci di distinguersi in Italia e all’estero senza mai dimenticare le proprie radici.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e la serata si preannuncia ricca di emozioni, musica e testimonianze di successo.

Cinque premiati e un Premio Speciale raccontano il talento della provincia di Ragusa

L’edizione 2025 premierà personalità che hanno raggiunto traguardi di assoluto prestigio nei rispettivi settori professionali.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Francesco Arezzo, medico odontoiatra ragusano che ha scritto una pagina di storia diventando il terzo italiano a ricoprire la carica di presidente del Rotary International.

Riceverà il riconoscimento anche Giuseppe Maltese, endocrinologo e diabetologo originario di Modica, oggi professore associato al King’s College di Londra e impegnato nella ricerca internazionale sul diabete e sui processi dell’invecchiamento.

Per il mondo della cultura e del cinema sarà premiato Vito Zagarrio, regista, docente universitario e fondatore del Costaiblea Film Festival, protagonista da anni della promozione culturale del territorio ibleo.

Il settore marittimo sarà rappresentato da Ignazio Giardina, comandante di navi da crociera originario di Pozzallo, che ha costruito una brillante carriera internazionale ai vertici di Costa Crociere.

Riconoscimento anche per l’architetto vittoriese Gianluca Caputo, oggi associato in uno dei più importanti studi di progettazione di Parigi, dove coordina prestigiosi interventi di recupero e valorizzazione di teatri e istituzioni culturali francesi.

Il Premio Speciale sarà invece consegnato al soprano ragusano Silvia Di Falco, artista di fama internazionale che ha portato la sua voce nei principali teatri di Europa, America, Medio Oriente e Asia, distinguendosi anche nella direzione artistica di importanti festival lirici.

Spettacolo, musica e il talento del giovane pianista Alessandro Gervasi

Accanto alle premiazioni, il pubblico assisterà a una serata impreziosita dalla musica e dallo spettacolo.

Tra gli ospiti più attesi spicca il nome del giovanissimo pianista Alessandro Gervasi, autentico talento della musica italiana. Dopo le apparizioni televisive che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, tra cui la partecipazione al Festival di Sanremo e la fiction dedicata a Peppino Di Capri, il giovane musicista si esibirà davanti al pubblico di Piazza Libertà.

La sua presenza rappresenta anche un omaggio alla professoressa Elvira Cultrera, storica insegnante ragusana e simbolo della manifestazione, che ha assistito a tutte le edizioni del Premio dal 1995 a oggi e ha fortemente desiderato la partecipazione del piccolo pianista.

Ad accompagnare la cerimonia sarà la Catania Philharmonic Orchestra, che eseguirà un programma musicale studiato per valorizzare ogni momento della manifestazione.

Le istituzioni nazionali al fianco del Premio

La trentunesima edizione conferma anche il crescente prestigio istituzionale della manifestazione.

Hanno annunciato la loro presenza il sottosegretario di Stato con delega agli Italiani nel Mondo Massimo Dell’Utri e il sottosegretario al Ministero della Cultura Pietro Cannella, una partecipazione che testimonia il valore nazionale raggiunto dal Premio Ragusani nel Mondo.

Una tradizione che racconta il volto migliore della Sicilia

Saranno riconfermati tutti gli elementi che negli anni hanno contribuito al successo dell’evento. La conduzione sarà affidata ancora una volta a Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, con le musiche originali di Peppe Arezzo, la grafica di Emanuele Cavarra, i video realizzati da Ideology, la regia televisiva di Paolo Santoro per Video Tech e la comunicazione curata da MediaLive.

“Siamo pronti a vivere una nuova edizione del Premio con lo stesso entusiasmo di sempre”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Salvatore Brinch, sottolineando come le storie dei premiati rappresentino il simbolo di un territorio capace di esprimere talenti riconosciuti nel mondo senza perdere il legame con la propria identità.

Sulla stessa linea il direttore dell’associazione Sebastiano D’Angelo, che guarda al futuro della manifestazione come a uno strumento sempre più importante per promuovere l’immagine della provincia di Ragusa e valorizzarne le eccellenze.

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