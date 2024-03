Al campo di calcio Emaia di Vittoria arriva il manto erboso. Consegnati i lavori

Erba sintetica al campo di calcio Emaia di vittoria. I lavori per l’inerbimento sono stati consegnati e questo intervento trasformerà il campo da terra battuta in uno con un adeguato rivestimento erboso, garantendo un ambiente più sicuro per gli allenamenti.

IL PROGETTO

Il progetto, finanziato con 750mila euro provenienti dai fondi della misura Pnrr M5 C2 I2.1, è stato affidato alla ditta Ferrara Srl. Include diverse operazioni come l’installazione di un manto erboso artificiale, un sistema di irrigazione con nuovi irrigatori lungo il perimetro del campo e una pompa sommersa. Inoltre, verrà costruita una recinzione perimetrale di sicurezza e saranno installati nuovi arredi sportivi, inclusi nuovi pali per le porte e nuove panchine coperte per gli atleti.

© Riproduzione riservata