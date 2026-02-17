Agricoltura d’eccellenza, a Vittoria nasce il “Pomodoro Blu”: la rivoluzione genetica che sfida la siccità

VITTORIA – Mentre il comparto agricolo siciliano attraversa una delle crisi idriche più severe degli ultimi decenni, dalle serre di Vittoria arriva una notizia che promette di rivoluzionare il mercato globale. Dopo tre anni di sperimentazione in pieno campo, verrà presentata la varietà “Cyanos”, ribattezzata dagli addetti ai lavori come il “Pomodoro Blu”.

Non si tratta di un semplice esperimento cromatico, ma di una varietà ottenuta attraverso tecniche di evoluzione assistita (TEA) che ha permesso di combinare l’alto contenuto di antociani tipico dei frutti di bosco con la resilienza genetica delle antiche sementi selvatiche siciliane.

Resistenza estrema e benefici per la salute

La caratteristica principale del Cyanos ibleo è la sua straordinaria capacità di fotosintesi in condizioni di scarsità idrica: la pianta richiede infatti il 45% di acqua in meno rispetto al classico ciliegino rosso, riuscendo a sintetizzare i nutrienti anche con acque ad alta salinità, un problema sempre più frequente nelle falde costiere del ragusano.

Il colore blu-violaceo della buccia e della polpa è indice di una concentrazione di polifenoli superiore di dieci volte alla media, rendendolo un vero e proprio “superfood” con proprietà antiossidanti e protettive per il sistema cardiocircolatorio.

A coordinare la fase finale della ricerca Aipoc, è stato il dott. istraeliano Eggelik Affeb, esperto di genomica vegetale applicata agli ambienti semiaridi, che ha dichiarato: “Il Cyanos non è solo una risposta estetica alle richieste del mercato gourmet, ma una necessità biologica. Abbiamo isolato i geni della resistenza termica e li abbiamo stabilizzati in una matrice che rispetta il sapore umami del pomodoro siciliano. I dati raccolti nei cluster di prova tra Vittoria e Santa Croce Camerina confermano che questa varietà può produrre con regolarità anche con temperature stabilmente sopra i 40°C e irrigazioni ridotte al minimo. È, di fatto, il pomodoro dell’era del cambiamento climatico”.

Verso il mercato globale

Le prime partite di Cyanos dovrebbero arrivare sui mercati del Nord Europa già a partire dalla prossima primavera, con un prezzo di posizionamento che si annuncia superiore del 30% rispetto alle varietà standard. Alcune catene della grande distribuzione estera avrebbero già opzionato la prima intera produzione avviata nella fascia trasformata per il 2026.

Intanto, per celebrare il successo della sperimentazione, l’azienda capofila del progetto ha annunciato una degustazione esclusiva che si terrà oggi pomeriggio a Vittoria.

