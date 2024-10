“Agì legittima difesa” scarcerato 70enne. Fermato per tentato omicidio a Scoglitti, era ai domiciliari per lesioni personali aggravate

È stato scarcerato l’anziano 70enne che era stato prima sottoposto a fermo per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il gip aveva convalidato il fermo ma aveva riqualificato il reato solo in lesioni personali. Ora il Tribinale del Riesame ha scarcerato l’uomo: avrebbe agito per legittima difesa.

I fatti

I fatti si riferiscono ad una lite tra due fratelli di 70 e 60 anni, per futili motivi, a Scoglitti, e che era finita a colpi di pietra e martelletto. All’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’Ordine entrambi erano feriti; il 70enne aveva ancora in mano il martelletto. Il 60enne colpito alla testa e in un primo momento considerato parte offesa, era stato medicato in ospedale assieme al 70enne, ma quasi subito dimesso. Il Riesame, seguendo il ricorso del difensore del 70enne, l’avvocato Santino Garufi, ha riscontrato che dai verbali emergeva la sincera versione del fratello 60enne che diceva di aver perso la testa e di essersi lui recato dal fratello, con il martelletto in mano per aggredirlo. Il 70enne lo avrebbe disarmato e si è verosimilmente difeso. Il Tribunale del Riesame di Catania, (pres. Sammartino, a latere Di Marco e Rollo) lo ha scarcerato: avrebbe agito per legittima difesa.

