Aggressione al pronto soccorso di Vittoria. Ausiliario colpito da un pugno: 6 giorni di prognosi

Notte concitata al Pronto soccorso di Vittoria. Intorno alle 23.30 un uomo, accompagnato dai famigliari, si è recato al Pronto soccorso lamentando dolori al petto. Subito preso in carico, è stato esaminato dal personale del Triage. Ma l’uomo ha iniziato a scagliarsi verbalmente, con insulti, contro la donna che lo aveva esaminato. A quel punto si sono avvicinati anche i famigliari dell’uomo. Un ausiliario del pronto soccorso per arginare quanto stava per accadere e proteggere la collega ha allora preso una barella e l’ha posizionata davanti alla porta per creare un minimo di distanza ed evitare che la situazione degenerasse. E’stato in quel momento che uno dei famigliari ha sferrato un pugno all’ausiliario, colpendolo ad una mano. Per l’ausiliario, sei giorni di prognosi. Sono state chiamate le forze dell’ordine che una volta giunte sul posto hanno proceduto alla identificazione delle persone coinvolte

