Aggredita per non aver voluto dare il proprio cellulare: una donna ferita a Modica

Ne avrà per dieci giorni la vittima di un’azione plateale di violenza portata a termine, nei pressi di un supermercato di Modica, da una giovane donna che ha agito con una violenza inaudita. Il fatto di cronaca nella tarda mattinata di oggi. Protagoniste due donne. La prima una signora modica, presa di mira da una giovane che, pur parlando in dialetto non aveva l’accento modicano, ha chiesto l’utilizzo del cellulare per fare una telefonata. Tutto è accaduto mentre la vittima scendeva dalla propria autovettura e stava entrando all’interno del supermercato.

L’aggressore visto che la “preda” aveva accellerato il passo per cercare riparo all’interno dell’esercizio commerciale l’ha aggredita sferrandole un pugno al volto. Il colpo le ha fatto cadere gli occhiali a terra e gli ha procurato un trauma all’occhio sinistro ed il distacco posteriore del vitreo. I medici che l’hanno visitata all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica, dove la donna ferita è stata trasferita in ambulanza, le hanno disposto una prognosi di dieci giorni.

Dell’aggressore, della giovane violenta, si sono perse le tracce perchè si è data immediatamente alla fuga. Non si esclude che avrebbe voluto portare a termine il colpo sottraendo alla vittima, con una scusa, il telefonino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare la protagonista del gesto.

