Aggrediscono una persona a Villa Margherita e le rubano il cellulare: arrestati due stranieri per rapina aggravata

Sono state arrestate due persone accusate di rapina aggravata in concorso. La polizia li ha sorpresi nel centro storico di Ragusa. Si tratta di un ventenne tunisino e di un marocchino di 22 anni, accusati di aver rubato sabato scorso all’interno di Villa Margherita a Ragusa. I due hanno tentato di estorcere denaro a una persona e di fronte al suo rifiuto l’hanno aggredita fisicamente facendola finire a terra. Poi, le hanno rubato il cellulare.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA



Fortunatamente, l’intervento tempestivo degli agenti della squadra volante ha impedito il peggio, consentendo di arrestare i due rapinatori. Gli agenti hanno anche recuperato il telefono cellulare sottratto alla vittima. A causa delle lesioni subite, la vittima è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Ai due arrestati sono stati contestati diversi reati, tra cui rapina aggravata in concorso, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiali. Sono stati posti ai domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria competente.

© Riproduzione riservata