Affari Tuoi: niente pacco fortunato per la giovane tabaccaia di Vittoria. Avrebbe voluto ristrutturare casa

Delusione per la concorrente siciliana: niente sogni realizzati, ma resta il sorriso

ROMA – Una puntata ad alta tensione e, purtroppo, a bassa fortuna quella di stasera su Raiuno per la concorrente vittoriese in gara ad Affari Tuoi. In rappresentanza della Sicilia c’era Eliséa Criscino, una tabaccaia di Vittoria, sorridente e accompagnata dalla mamma Concetta. Ma la sua corsa verso il premio più alto si è spenta lentamente, pacco dopo pacco, fino al finale amaro: in gioco erano rimasti solo 10.000 euro oppure… una granita con brioche.

Fino all’ultimo, la concorrente ha sperato. Così, pur di tentare un colpo di scena, ha deciso di giocarsi lo step delle Regioni, il famoso tutto per tutto di fine puntata. Ha puntato sull’Abruzzo, ma la Regione fortunata si è rivelata essere la Campania. E così, niente colpo di fortuna e niente pacco miracoloso.

“Sogno di ristrutturare la casa in campagna con la vincita”, ha detto emozionata, proprio prima di lasciare lo studio. Un sogno rimasto tale, ma vissuto con la dignità e la leggerezza di chi sa che nella vita, come nel gioco, non sempre va come speri.

Stefano De Martino, conduttore del programma, l’ha salutata con un sorriso e un abbraccio. Lei ha risposto con gratitudine. Perché a volte, anche senza il bottino grosso, l’importante è come si affronta il viaggio.

