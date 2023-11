Aeroporto: easyjet annuncia una la nuova rotta estiva Napoli-Comiso

La compagnia easyJet ha annunciato una nuova rotta per Comiso a partire dalla stagione estiva e in particolare dal 24 giugno 2024. Si tratta, per la prima volta, di un collegamento diretto tra Napoli e Comiso. L‘aeroporto degli iblei, recentemente è stato aggiunto alla rete di easyJet. I voli saranno disponibili due volte a settimana, precisamente il lunedì e il giovedì.

Di recente è atterrato al Pio La Torre anche l’aereo del primo volo da Milano Malpensa, con 2 frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì.

LE ALTRE ROTTE

Inoltre, dalla prossima estate, per la precisione dal 5 luglio 2024, sarà attivata la nuova rotta aerea Comiso- Bari e viceversa. I voli saranno bisettimanali. Lunedì Bari-Comiso ore 15:40 e Comiso-Bari ore 22,20. Venerdì Bari-Comiso ore 15:40 e Comiso-Bari ore 22:35. Si volerà su un Airbus A320. Lo rende ha reso noto la compagnia aerea Volotea. Dal 21 marzo saranno disponibili inoltre 2 nuovi collegamenti operati dalla compagnia aerea low cost Volotea dall’aeroporto di Comiso a Verona, con un’offerta complessiva di oltre 22.000 posti in vendita e 128 voli, e verso Torino, con più di 16.000 posti offerti e 94 voli. I nuovi collegamenti avranno frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica.