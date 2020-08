Aeroporto di Palermo: 300 tamponi in una settimana - Ragusa Oggi

Aeroporto di Palermo: 300 tamponi in una settimana

A una settimana dall’avvio dall’attivita’ sanitaria anti-Covid per i passeggeri non residenti in arrivo da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, sono trecento le persone che sono state sottoposti a tampone durante controlli sanitari da parte dei medici dell’Usmaf, l’ufficio della sanita’ marittima, aeroportuale e di frontiera, nella struttura allestita in air side all’aeroporto internazionale di Palermo, il primo scalo siciliano ad avere attivato, ormai da una settimana, i controlli anti-Covid ai passeggeri non residenti in arrivo dalle zone ritenute a rischio.

Le verifiche sanitarie si svolgono in un’area completamente sterile, allestita in tempi record all’interno dell’aeroporto, nella vecchia aerostazione, con accesso solo dalla zona air side, grazie alla collaborazione di Gesap, la societa’ di gestione dell’aeroporto di Palermo, Polizia di frontiera Carabinieri, Guardia di Fianaza, Dogane, Ksm Enac, ministero della Salute, Usmaf e Asp, GH Palermo e Aviapartner (handler). Sono almeno cento invece i passeggeri che si sono presentati ai controlli muniti di certificazione che attesta l’avvenuto tampone molecolare nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Sicilia.

Viene inteso come termine la data di prelievo del campione, non la data di emissione del referto.