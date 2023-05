Aeroporto di Comiso: forse in arrivo anche Easy Jet e Volotea

Il futuro dell’aeroporto di Comiso sembra molto promettente. Potrebbero infatti arrivare anche due nuove compagnie aeree low cost: Easy Jet e Volotea. Ci starebbe lavorando la SAC (Società Aeroportuale Catania).

Anche se la SAC non ha commentato ufficialmente la notizia, sembra che tutto porti a credere che le due compagnie low-cost inizieranno a operare dall’aeroporto nei prossimi mesi. Si prevede che i primi voli decolleranno entro la fine dell’estate, offrendo collegamenti diretti tra il territorio ibleo e le principali destinazioni del Nord Italia ed Europa.

L’arrivo di Easy Jet e Volotea potrebbe rappresentare un’importante svolta per l’aeroporto di Comiso, che negli ultimi anni ha faticato a trovare il suo posto nel mercato dell’aviazione civile. Le due compagnie aeree sono note per offrire tariffe convenienti e una vasta scelta di destinazioni, il che potrebbe attirare un maggior numero di passeggeri e contribuire a ridare slancio all’economia locale.

Inoltre,l’arrivo di Easy Jet e Volotea potrebbe avere un impatto positivo sull’industria turistica della zona, permettendo ai visitatori di raggiungere più facilmente le bellezze naturali e culturali del territorio ibleo. Si aprono, dunque, nuove prospettive per il turismo locale, che potrebbe beneficiare dell’arrivo di un maggior numero di visitatori.

L’aeroporto di Comiso è situato in una posizione strategica, vicino alle principali destinazioni turistiche della Sicilia, come Ragusa, Modica, Scicli e il mare di Marina di Ragusa. Grazie all’arrivo di Easy Jet e Volotea, se sarà confermato, i turisti potranno raggiungere queste località in modo più veloce e conveniente, senza dover transitare per altri aeroporti.

. Se le compagnie decideranno di iniziare a operare, questo potrebbe contribuire a riportare l’aeroporto sulle mappe dei viaggiatori e a stimolare l’interesse per le bellezze del territorio locale. Intanto restano confermati i voli con Aereoitalia e con Wizz Air.