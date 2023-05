Aeroporto Comiso: presentate le nuove rotte AeroItalia. Ecco tutte le novità

di redazione e di Francesca Cabibbo Presentate stamani all’aeroporto di Comiso le nuove rotte di Aeroitalia che nei fatti sostituisce Ryanair che ha abbandonato lo scalo. Il nuovo vettore ha reso noto che a partire dal 15 maggio prossimo inizierà ad operare nuovi collegamenti da Comiso verso Roma Fiumicino, Milano Bergamo e Bologna Forlì. “La scelta della Sicilia – si legge in una nota – rientra nella volontà di assolvere con massima professionalità al collegamento dei centri nevralgici dell’Italia. Il tutto nell’ottica di uno sviluppo congiunto dell’aviolinea tricolore e del tessuto economico del territorio, in particolare nei settori turistico e business”.

“Aeroitalia – prosegue la nota -, con i propri servizi di trasporto aereo, intende contribuire fattivamente alla crescita economica della Regione Siciliana e dell’indotto, posizionandosi come nuovo vettore, italiano, a capitale interamente privato, con l’obiettivo di soddisfare una domanda di trasporto aereo che si adegui alle mutate necessità del mercato, sviluppando un prodotto competitivo nel settore aviazione”. Gli operativi, a partire dal 15 maggio saranno effettuati con aeromobili Boeing 737/700 in configurazione da 148 posti.

Aeroitalia opererà con tre rotte: per Roma Fiumicino con sei voli settimanali, per Bergamo Orio al

Serio con quattro voli settimanali, per Bologna con tre voli settimanali. I voli per Bologna saranno

operati sull’aeroporto di Forlì, ma la compagnia sta lavorando per portare almeno dure voli

settimanali direttamente su Bologna. L’arrivo di Aerioitalia non potrà supplire all’abbandono di

Ryanair, ma permette comunque id continuare l’attività dello scalo, ridotto ai minimi termini.

La novità sarà il fatto che alcuni aerei saranno stanziali a Comiso e questo consentirà di far decollare un volo per Roma al mattino, con vantaggio di chi recarsi nella capitale per lavoro o per viaggi brevi.

Dopo diverse interlocuzioni con il Presidente della Regione Renato Schifani – sottolinea Gaetano F. Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia – abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia. Benché Comiso non fosse nei nostri piani nell’immediato, per noi oggi ha un valore simbolico enorme. In Aeroitalia le decisioni le prendiamo dentro un CdA fatto di persone con tanti anni di aviazione alle spalle. Il nostro obiettivo sarà di avere cura dei passeggeri che ci sceglieranno senza mai speculare sulle condizioni di insularità dei residenti siciliani. Lo faremo fieri della nostra A tricolore sul nostro timone di coda e con il ricordo e la memoria di un’altra A, quella che per oltre 70 anni ha fatto conoscere l’Italia nel mondo”.

“Ringraziamo Aeroitalia per avere risposto subito alle richieste della Sac, per aver investito tempestivamente su Comiso, addirittura anticipando gli operativi, e, in generale, per l’impegno preso per agevolare i siciliani negli spostamenti – dichiarano la presidente e l’amministratore della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Lo scalo ragusano è per noi parte integrante di un sistema aeroportuale che serve oltre metà dell’isola: è strategico dal punto di vista turistico e fondamentale per l’economia del territorio, come evidenziato anche dal presidente della Regione, Renato Schifani, sempre al nostro fianco per affrontare le criticità. L’arrivo di Aeroitalia, consentirà inoltre di calmierare i prezzi, per questo ci auguriamo che presto vengano attivate altre tratte”.

Intanto da Ragusa si alza la voce proprio per la necessità del rilancio dell’aeroporto di Comiso. L’Osservatorio per il Turismo del Comune di Ragusa si dice preoccupato per l’assenza di Ryanair ancorché saluta positivamente l’arrivo di AeroItalia. Nelle ultime ore una riunione convocata dalla presidente Carlotta Schininà. Al termine è stato diffuso questo documento:

“Alla presenza: delle associazioni di categoria che compongono il tavolo tecnico dell’Osservatorio Permanente per il turismo, del sindaco Cassì e dell’accountable manager della S.A.C., Rosario Dibennardo, si è discusso sulle prospettive del futuro del territorio, anche alla luce delle ultime novità che hanno riguardato l’aeroporto di Comiso e che hanno preoccupato tutti per le conseguenze che questa vicenda potrebbe avere sul territorio.

L’accountable manager ha, quindi, illustrato i prossimi collegamenti che la S.A.C. ha approntato per la presente stagione estiva con la compagnia AeroItalia.

Pertanto, le associazioni di categoria, sulla base di quanto prospettato, sollecitano la deputazione iblea regionale ad intervenire immediatamente, nelle sedi competenti, affinché venga ripristinato il ruolo centrale di questo territorio in una politica di sviluppo turistico nonchè la facilitazione degli spostamenti, attraverso l’attivazione della “continuità territoriale”, bloccata da un paio d’anni.

Le associazioni auspicano, infine, che i primi cittadini dell’area di attrazione trovino un percorso comune per sostenere ed incentivare lo scalo aeroportuale e una rapida risoluzione, volta a incrementare il numero di vettori e di voli nazionali e soprattutto internazionali”.

E sull’aeroporto di Comiso è intervenuto anche il Gruppo Cassì Sindaco chiedendo alla politica regionale di tornare a trovare soluzioni con Ryanair, come per altri vettori, per rilanciare la massima centralità su aeroporto di Comiso. Questa la nota a firma del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: “

“Sotto gli occhi di tutti sta accadendo qualcosa di semplicemente inaccettabile: i voli Ryanair cancellati dall’aeroporto di Comiso voleranno su Trapani, che ha un picco di ben 17 voli al giorno e una media di 14,5.

E’ gravissimo che ciò avvenga grazie al contributo di fondi regionali e quindi, paradossalmente, anche con risorse di noi ragusani.

Al netto delle diatribe contrattuali tra Sac e Ryanair, nel cui merito non entriamo, non è ammissibile che nel silenzio generale il Governo regionale sia protagonista di una tale ingiustizia, che spoglia del tutto un territorio per vestirne un altro già ben coperto.

Su iniziative dei sindaci iblei, giovedì mattina si terrà un’assemblea al Libero Consorzio per fare il punto della situazione e verificare tutte le azioni che sarà possibile intraprendere”.

Ed intanto è saltato a data da destinarsi l’incontro sull’aeroporto di Comiso che era stato convocato all’ex Provincia. L’ha reso noto in tarda mattinata il commissario Piazza, dopo l’annuncio dei giorni scorsi dello stesso commissario e dopo la nota del sindaco Cassì. Si attende dunque una nuova convocazione.