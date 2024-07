Aereo: passeggera scambia l’uscita di emergenza per la porta della toilette

A bordo di un aereo dell’Air China che era ancora a terra nella città di Quzhou, la donna ha cercato la toilette e invece ha raggiunto una leva che apriva la porta dell’uscita di emergenza e attivava lo scivolo di emergenza. Questo incidente, avvenuto la sera del 4 luglio 2024, ha causato grande terrore tra i passeggeri e l’equipaggio poiché nessuno si aspettava un simile atto. Le conseguenze di questo evento inaspettato hanno portato all’evacuazione di tutti i passeggeri e alla cancellazione del volo CA2754, originariamente previsto per la città di Chengdu.

Sebbene tali incidenti non siano rari, secondo gli esperti dell’aviazione, possono avere conseguenze finanziarie significative. L’attivazione accidentale di uno scivolo di emergenza può costare fino a decine di migliaia di euro e mettere fuori servizio l’aereo per diversi giorni. Per la sfortunata passeggera, che era in lacrime quando si è resa conto delle conseguenze finanziarie delle sue azioni, ciò significa l’obbligo di coprire i costi del danno causato, che potrebbe ammontare fino a 26.000 euro. Oltre all’onere finanziario, in Cina la donna potrebbe dover affrontare anche conseguenze penali, poiché l’apertura non autorizzata delle porte delle uscite di emergenza è considerata illegale. Dopo l’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata interrogata dalla polizia sull’incidente, mentre altri passeggeri hanno ricevuto un risarcimento dalla compagnia aerea Air China e sono stati alloggiati in un hotel.

© Riproduzione riservata