Adesso è ufficiale: Peppe Cassì è entrato in Forza Italia. “È il partito che sento più vicino”: il sindaco svela il perché del suo colpo di scena politico

Una scelta che cambia l’orizzonte politico della città di Ragusa. Il sindaco Peppe Cassì, da sempre espressione del civismo e figura simbolo di un’amministrazione autonoma dai partiti, ha ufficializzato oggi il suo ingresso in Forza Italia, nel corso di un incontro avvenuto a Roma alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani e del segretario regionale Marcello Caruso.

Un passaggio che segna un momento spartiacque nella vita politica cittadina, e che rilancia anche il peso strategico di Forza Italia in Sicilia e, in particolare, nella provincia iblea.

Una scelta ponderata e coerente

“Ho scelto Forza Italia perché è il partito che sento più vicino alla mia sensibilità moderata, alla mia visione europeista e al mio stile di governo” – ha dichiarato il sindaco Cassì, spiegando le motivazioni che lo hanno portato a questa svolta. “La politica si fa con le persone e per i territori – ha aggiunto – ed oggi Forza Italia mi permette di restare fedele ai principi che mi hanno sempre guidato: concretezza, rispetto istituzionale e attenzione al bene comune”.

Cassì, ex giocatore di basket, avvocato e amministratore apprezzato anche fuori dai confini comunali, è al suo secondo mandato da sindaco. La sua è stata finora una figura indipendente, distante dagli schieramenti tradizionali, capace di raccogliere consensi trasversali. La decisione di aderire a Forza Italia rappresenta ora un cambio di passo significativo, che apre nuovi scenari non solo a livello locale ma anche regionale e forse nazionale.

Tajani: “Un segnale della forza del nostro progetto”

A salutare con entusiasmo l’ingresso di Cassì è stato il vicepremier e segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, che ha parlato di un riconoscimento del lavoro svolto da Forza Italia:

“L’adesione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, a Forza Italia è una prestigiosa conferma dell’ottimo lavoro che il partito sta svolgendo a livello nazionale, così come confermato dai risultati elettorali in Sicilia. Sempre più Forza Italia si dimostra una realtà in grado di attrarre e valorizzare competenze, persone appassionate e legate alle proprie comunità, la cui storia ne dimostra il valore”.

“Questo passaggio – ha aggiunto Tajani – ci permetterà di essere ancora più espressione dei territori, dei loro bisogni e delle loro potenzialità, rafforzando la nostra capacità di rappresentanza e di governo, confermandoci come luogo accogliente ed inclusivo”.

Caruso: “Cassì è un valore aggiunto per tutto il partito”

Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario regionale Marcello Caruso, che ha voluto evidenziare la coerenza tra il profilo del sindaco di Ragusa e l’identità del partito fondato da Silvio Berlusconi.

“Oggi Forza Italia si conferma come la casa naturale dei liberali, dei moderati e di coloro che, in continuità con il pensiero del Presidente Berlusconi, si identificano nei valori del Partito Popolare Europeo” – ha dichiarato Caruso. “Accogliamo con entusiasmo la scelta di Peppe Cassì perché la sua adesione a Forza Italia non è solo un fatto politico, ma rappresenta un arricchimento per tutto il partito. Cassì porta con sé una ricca storia di competenza, passione amministrativa e radicamento nel territorio ibleo”.

Caruso ha poi aggiunto: “L’ingresso di un amministratore così stimato è un segnale forte: dimostra che il nostro progetto, fondato su pragmatismo e servizio al territorio, continua ad attrarre le migliori energie. Con Cassì, il partito si rafforza nella sua missione di rappresentare una proposta credibile e di governo non solo per il territorio ibleo ma per tutta la Sicilia”.

Le dichiarazioni del segretario provinciale Giancarlo Cugnata

Giancarlo Cugnata, segretario provinciale di Forza italia, spiega che l’ingresso di Cassì conferma la crescita di Forza Italia: “Dopo l’incontro fatto a Palermo nei giorni scorsi, avevamo programmato l’ingresso di Nino Minardo, e poi ci sarebbe stato anche l’ingresso di alcuni amministratori e consiglieri. Peppe Cassì ha finalmente scelto di aderire e avendo spostato i principi di Forza Italia è il benvenuto. Contemporaneamente mettiamo fine a tutte le dicerie. Forza Italia ha una mission che è quella di metter dentro le persone di buona volontà per diventare sempre più rappresentativa del territorio”.

Uno scenario nuovo per la politica ragusana

L’ingresso di Peppe Cassì in Forza Italia modifica in profondità l’equilibrio politico a Ragusa. Una città che negli ultimi anni ha visto affermarsi percorsi civici, al di fuori delle sigle tradizionali, e che ora torna al centro di un progetto politico diverso. Cosa faranno tutti quelli che hanno finora militato in “Direzione Ragusa” ? E gli alleati attuali ? E gli attuali oppositori, tra cui proprio quelli di Forza Italia e ancora Fratelli d’Italia e altri ancora?

Se questa adesione rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni, sarà il tempo – e il confronto con gli elettori – a dire se il sindaco riuscirà a mantenere quel consenso ampio che lo ha fin qui sostenuto. Una cosa, però, è certa: da oggi la politica ragusana cambia.

