Addio al Palaroma: non potrà essere completato. Ma sorgerà accanto un nuovo impianto. A Comiso la svolta

Il Palasport di via Roma a Comiso non potrà mai essere completato. Ne sorgerà uno nuovo nell’area vicina.

Verso una soluzione la vicenda del nuovo palazzetto dello sport di Comiso. Il progetto di un palazzetto avveniristico e molto ampio, avviato più di vent’anni fa, si è infranto.

Due incendi “misteriosi” hanno danneggiato per sempre il PalaRoma

Durante i lavori si esecuzione del palasport si sono verificati ben due incendi. L’ultimo, dieci anni fa, si è verificato quando i lavori erano ormai nella fase di completamento ed ha completamento distrutto la copertura del tetto con travi in legno che erano state realizzate ad hoc per garantire l’intera copertura.

Da quel momento è rimasto solo lo “scheletro”, testimonianza muta di un’incompiuta, stavolta non a causa di intoppi burocratici ma per un incendio (anzi due …), rimasti a tutt’oggi misteriosi. Non è improbabili che si tratti di incendi di natura dolosa, anzi questa sembra essere l’ipotesi più probabile, ma nulla è mai stato appurato con certezza.

Gli incendi hanno certamente indebolito la struttura del palasport, rimasto incompiuto. Non sarà possibile completarlo.

Si volta pagina

Il comune ha quindi deciso di realizzare un nuovo palazzetto. Si volta pagina rispetto a una vicenda durata troppo a lungo.

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di via Roma.

I lavori saranno finanziati con i fondi del Pnrr (Missione 5, componente 2, Investimento 2.1, che prevede “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”). Il nuovo palazzetto costerà 2.876.242 euro.

Il nuovo Palasport di via Roma avrà una capienza massima di 940 posti a sedere, compresa la quota destinata ai portatori di handicap, mentre le dimensioni del campo di gioco sono di metri 28x 15, cioè regolamentari per i campionati nazionali di pallacanestro e sarà dotato di pavimentazione sportiva in legno massello e relativa segnatura composta da linee di larghezza pari a 5 cm. Il nuovo impianto sportivo potrà altresì ospitare l’attività agonistica di pallavolo.

Avrà soprattutto un parquet con le misure regolamentari per i campionati di pallacanestro, che non ci sono attualmente nel vecchio PalaDavolos di via Tolstoj.

“I nuovi regolamenti delle federazioni sportive prevedono delle nuove misure dei rettangoli di gioco e vi sono nuove normative per gli impianti sportivi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba – Abbiamo subito avviato l’iter per la realizzazione di un nuovo ed efficiente Palazzetto dello Sport che sorgerà affiancato al PalaRoma, oggetto di due incendi ancora in fase di costruzione e mai ultimato. Il nuovo impianto è un’opera che incrementa il patrimonio infrastrutturale sportivo cittadino e consentirà alle società di programmare nel migliore dei modi la loro crescita sportiva e sociale. Contiamo di vedere iniziare i lavori entro il marzo dell’anno prossimo”.

La scadenza del bando è stata fissata per 7 settembre, alle ore 23.

E l’impianto del vecchio PalaRoma, il “rudere” ancora ben visibile dal tornanti della strada statale 115 per chi percorre la strada che da Ragusa scende verso Comiso ?

Per il momento non sarà possibile recuperarlo. Ma si studierà una soluzione per cercare di salvare il salvabile. “Si vedrà come recuperarlo e sottrarlo al degrado – aggiunge Cassibba – È stato preferito realizzare il nuovo palazzetto perché più economico e sicuro anziché intervenire sull’esistente”.

La realizzazione del nuovo palazzetto è stata salutata con favore dal presidente dell’Olympia basket Comiso, Roberto Biscotto. “Ringraziamo l’amministrazione per aver mantenuto l’impegno assunto durante il primo mandato – ha detto Biscotto – in occasione della vittoria del campionato di Serie C Silver. Auspichiamo che l’iter per la realizzazione proceda velocemente, senza intoppi burocratici e che la struttura venga completata entro il 2025 perché sarebbe bello poter festeggiare nel nuovo palazzetto i primi 40 anni della società”.