Addio a Vincenzo Nobile, presidente di Alliance Française: portò a Ragusa la Festa della Musica

La città di Ragusa dice addio a Vincenzo Nobile, figura di riferimento per la promozione della cultura francese nel territorio ibleo. Nobile si è spento nelle scorse ore, lasciando un vuoto significativo nel mondo culturale cittadino.

Già presidente dell’Alliance Française di Ragusa, nel corso degli anni si è distinto per l’impegno costante nella diffusione della lingua e della cultura francese, promuovendo numerose iniziative, incontri e conferenze dedicate alla Francia e ai suoi protagonisti.

Tra i suoi meriti più importanti, quello di aver portato a Ragusa, per oltre vent’anni, la “Fête de la Musique”, la celebre Festa della Musica ripresa dal Comune di Ragusa in questi ultimi anni. Un evento che, grazie alla sua visione, ha animato piazze e quartieri della città in contemporanea, anticipando di fatto modelli di partecipazione culturale diffusa che oggi sono sempre più presenti anche in altre manifestazioni.

Il suo lavoro ha contribuito a creare un ponte culturale stabile tra Ragusa e la Francia, coinvolgendo generazioni di cittadini, appassionati e studenti.

I funerali si terranno mercoledì 18 marzo alle ore 15:00 presso la chiesa di San Pio X, dove sarà allestita la camera ardente, che è già attiva.

Alla moglie Elide Ingallina e a tutti i familiari le più sentite condoglianze dalla redazione di RagusaOggi.it.

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