Addio a Suor Giovanna Dieli. Una vita dedicata alla missione

E’ venuta a mancare ieri, mercoledì 8 febbraio, suor Giovanna Dieli, nata a Vittoria nel 1937 e una vita spesa per la missione.

La vocazione missionaria ha sempre contraddistinto la sua vita religiosa. Aveva infatti già deciso, all’età di 12 anni di far parte dell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, con sede a Roma, conosciuto tramite la cugina Suor M. Arcangela Dieli, nell’epoca missionária in Terra Santa.

SUOR GIOVANNA DIELI, UNA VITA PER LA MISSIONE IN BRASILE



Fino al 1965 segue gli studi e i servizi religiosi nella comunità delle suore. Poi il 27 settembre dello stessso anno 1965 arriva in Brasile con la Nave “Federico C” e da quel giorno e per circa 40 anni svolge il servizio missionario.

Suor Giovanna s’è distinta in modo particolare, negli ultimi anni di servizio di frontiera alle ragazze di strada nel Convívio Alegre e come Responsabile del Pensionato delle studentesse, prima di vivere gli ultimi anni di vita religiosa – dal 2014, anno di rientro in Italia, sino ad oggi – nella comunità italiana di Spello (Umbria).