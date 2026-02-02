Addio a Maria Rita Parsi, la voce dei bambini: una vita spesa per i diritti dei minori

Al bambino, considerato non come un adulto in divenire da plasmare, ma come una persona già pienamente portatrice di valore, bisogni e diritti, Maria Rita Parsi ha dedicato l’intera esistenza. Si è spenta all’età di 78 anni una delle figure più autorevoli della psicologia italiana e internazionale, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti dei minori.

Psicologa, psicoterapeuta, docente e psicopedagogista, Maria Rita Parsi ha lavorato per decenni a fianco delle istituzioni nazionali e internazionali impegnate nella protezione dell’infanzia. Il suo approccio innovativo e profondamente umano ha contribuito a cambiare il modo di guardare ai bambini, riconoscendoli come soggetti completi, meritevoli di ascolto e rispetto fin dal presente.

Nel corso della sua lunga carriera ha firmato oltre cento opere tra saggi scientifici, testi divulgativi e romanzi. Tra i titoli più noti figurano “L’amore dannoso”, “Manuale anti-ansia per genitori” e “Stjepan detto Jesus, il figlio”, libri che hanno lasciato un segno profondo nel dibattito educativo e psicologico contemporaneo, aiutando generazioni di genitori, educatori e professionisti.

Tra i contributi più significativi del suo percorso professionale spicca l’elaborazione della metodologia della “psicoanimazione”, un modello operativo applicabile in ambito psicologico, socio-pedagogico e psicoterapeutico, fondato sulla centralità della relazione, dell’ascolto e dell’espressione emotiva. Un metodo che riflette pienamente la sua visione: educare e curare senza violare, accompagnare senza imporre.

I funerali di Maria Rita Parsi si svolgeranno sabato 7 febbraio alle ore 11 nella Chiesa di San Salvatore in Lauro, a Roma. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle ore 9 alle 19. Un ultimo saluto a una donna che ha fatto della difesa dei più fragili una missione di vita.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo della psicologia, dell’educazione e dei diritti umani, ma il suo pensiero e il suo impegno continuano a vivere nelle sue opere e nelle tante vite che ha contribuito a cambiare.

© Riproduzione riservata