Addio a Francesca Di Martino: si è spenta a 50 anni dopo una lunga malattia

Un dolore profondo ha colpito l’intera comunità: è morta, a soli 50 anni, Francesca Di Martino, sorella della collega giornalista Giulia Di Martino e cognata dell’onorevole Nino Minardo.

Francesca ha combattuto con straordinaria forza e dignità una malattia che l’aveva colpita alcuni anni fa. Fino all’ultimo ha affrontato la sofferenza con coraggio, sostenuta dall’amore del marito Salvuccio e dei suoi tre figli, che oggi ne piangono la scomparsa.

Accanto a loro, in questo momento di grande dolore, si stringono la sorella Giulia, l’onorevole Minardo e tutti i familiari. Un abbraccio commosso arriva anche dall’intera redazione di RagusaOggi.

La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione in città e tra quanti hanno conosciuto Francesca, ricordata come una donna dal cuore grande, madre e moglie esemplare, sempre attenta agli affetti e ai valori della famiglia.

© Riproduzione riservata